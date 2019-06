Un "cântec pierdut" al lui Freddie Mercury, găsit după mai bine de un deceniu

Un "cântec pierdut" al legendarului Freddie Mercury, a fost difuzat pentru prima dată după ce înregistrarea a fost căutată prin arhive mai bine de un deceniu.

"Time Waits For No One" a fost inclusă în coloana sonoră a musical-ului "Time", jucat pe scena teatrului londonez West End, în 1986. În versiunea prezentată atunci, starul trupei Queen era acompaniat de zeci de coriști, numiți acum "backing vocals".

Însă, la repetiții, a fost încercată și o altă variantă, care a rămas până acum nedifuzată pentru public. Este doar vocea lui Freddie Mercury, acompaniat de pian. Iar autorul piesei, Dave Clark, a susținut mereu că versiunea nedifuzată avea ceva magic, care nu s-a mai regăsit în varianta finală.

