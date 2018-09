Un artist german a dispărut în timpul unei croaziere spre Canada. FOTO

Reprezentanţii companiei Aida Cruises cred că este posibil ca vedeta, care a devenit cunoscută publicului după ce a concurat în 2003 la ediţia germană a ''Pop Idol'', să fi sărit în apă duminică dimineaţa, potrivit Agerpres.

''Aceasta este bănuiala noastră'', a spus purtătorul de cuvânt al companiei, Hansjoerg Kunze.

Daniel Kueblboeck is missing after 'jumping from cruise ship' https://t.co/ZpLNgpJQVJ pic.twitter.com/cq5mUGe0zy