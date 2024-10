Adele a izbucnit în lacrimi când a văzut-o pe Celine Dion la concertul ei, în Las Vegas. S-au îmbrățișat emoționate. VIDEO

Cele două cântărețe au fost filmate de cineva din public în timp ce schimbă câteva cuvinte.

Se îmbrățișează - vizibil emoționate - și, spre finalul interacțiunii, Celine Dion îi sărută mâna lui Adele. Apoi e filmată în timp ce își șterge lacrimile.

Adele își va încheia luna viitoare cei aproape doi ani de concerte susținute în Las Vegas. Apoi a anunțat că va lua o pauză.

La rândul ei, Dion și-a lansat recent un documentar în care vorbește deschis despre lupta ei cu o afecțiune neurologică rară, ce a forțat-o să renunțe la muzică.

Unbelievable moment, ADELE seeing Céline Dion in the audience #Adele #CELINE pic.twitter.com/kgy2IvK7ct