Celine Dion, magnifică la Ceremonia de deschidere a JO de la Paris. A cântat după patru ani de pauză. „Inima mea este cu voi”

Céline Dion a declarat că este extrem de bucuroasă după prestaţia sa de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris de vineri, conform CNN.

„Sunt onorată că am cântat în această seară la Ceremonia de deschidere a Parisului 2024, şi extrem de bucuroasă că m-am întors într-unul dintre oraşele mele preferate! Mai presus de toate, sunt atât de fericită să sărbătoresc aceşti sportivi extraordinari, cu toate poveştile lor de sacrificiu şi determinare, durere şi perseverenţă. Cu toţii v-aţi concentrat atât de mult asupra visului vostru şi, indiferent dacă veţi lua sau nu o medalie, sper că faptul că sunteţi aici înseamnă că visul vostru a devenit realitate! Ar trebui să fiţi cu toţii foarte mândri, ştim cât de mult aţi muncit pentru a fi cei mai buni dintre cei buni. Rămâneţi concentraţi, continuaţi, inima mea este cu voi! - Celine xx...", a scris solista în social media.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX