Trupa românească de rock alternativ Jack of All Trades își lansează al doilea videoclip din 2018

Facebook.com

Trupa românească Jack of All Trades își lansează cel de-al doilea videoclip pe anul 2018, pentru piesa intitulată ”A doua încercare”, joi, 22 noiembrie, de la ora 21.00, în club Stuf Vama Veche din București.

”Dacă majoritatea portofoliului nostru muzical are o latură melancolică, prin piesa ‘A doua încercare’ ne arătăm latura noastră pozitivă și optimistă.

Cântecul este un manifest ritmat, jovial și headbanging despre satisfacția de a realiza un lucru după ce treci prin mai multe eșecuri. Videoclipul a fost realizat cu ajutorul prietenilor și fanilor care ne-au trimis filmări cu aceștia în momentele lor de glorie și marchează, totodată, și prima apariție într-un clip al trupei a componenței actuale.” - spune Mădălin Duca, bateristul trupei Jack of All Trades.

În 2018, trupa a susținut aproximativ 2 concerte pe lună, atât în București, cât și în afara acestuia (Târgoviște, Călărași).

Citește și Un autobuz din Ploiești a găzduit un spectacol de jazz

Jack of All Trades este un proiect de rock alternativ, aflat la granița dintre underground și mainstream.

”Am plecat la drum în ideea de a încerca să învățăm să ne descurcăm cât mai mult pe cont propriu si să ne exprimam cât mai liber, de aceea, momentan, absolut toată activitatea întreprinsă este una independentă. Nu este o alegere vehementă, nu avem prejudecăți față de alte moduri de lucru, însă ne-ar plăcea ca orice colaborare ce ar putea veni pe parcurs cu alte entități, să vină cât mai natural și nu din cauza neajunsurilor noastre.” - spun cei din trupă.

”Prin numele nostru, Jack of all Trades, dorim să fim o trupă care abordează mesaje cu subiecte multiple, cu influențe din mai multe stiluri muzicale ce gravitează în jurul unei tobe apăsate și a unei chitare cu distortion. Totodată, dorim să subliniem și ideea de polivalență în tot ceea ce inseamnă activitatea muzicală: aranjament muzical, producție audio, mixing, mastering, scenariu, regie și montaj, totul realizat "in the house" alături de Ștefan Conciu și Ion Băzăvan pe partea video.

Cu toții am avut o "perioadă de woodshed" în care doar am studiat și analizat mersul lucrurilor, încercând să aflăm cum funcționează întregul proces muzical. De-acum, cu experiența acumulată, vom încerca să livrăm cât mai multe produse finite.”

Trupa Jack of All Trades este formată din:

Andrei Chirițescu - chitară bas

Radu Adrian Eremia - chitară solo

Mădălin Duca - tobe & cajon

Alex Teodorescu - voce & chitară

Mai multe detalii despre lansarea videoclipului ”A doua încercare” găsiți și pe pagina de Facebook a evenimentului.

Suport artiști: 15 lei.

@CristianMatei

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer