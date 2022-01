Cosmin Tița

Trupa bucureșteană Orkid a lansat ”Up north”, cel de-al treilea single de pe viitorul album ”In the Light We Are Safe”

Duminică, 30 ianuarie 2022, trioul celebrează lansarea noului single cu un concert în clubul Expirat.

”Up North” are un videoclip animat, realizat de artistul Matei Băcanu/ Unmatei, ale cărui forme și mișcări se potrivesc perfect cu moodul și soundul formației.

Matei a realizat și videoclipul single-ului ”Acasă” și toate vizualurile de pe EP-ul ”Deraiat”.

”Piesa asta este despre un drum lung pe care îl tot amâni. Despre ceva ce îți dorești enorm, dar de care nu ai timp niciodată. Despre cele mai frumoase lucruri din viața noastră, care de multe ori intră în8 conflict cu (sau chiar sunt excluse de) propriul nostru confort, de siguranța plăcută și paralizantă a

rutinei. Și despre cum te rupi de toate cele – măcar cu gândul – și pleci în sfârșit la Polul Nord, sau în Groenlanda, sau oriunde îți place ție, dar să se vadă Aurora Boreală.” - spune Vlad.

În cei 5 ani de existență, Orkid au susținut peste 100 de concerte, au cântat în deschiderea unor formații care le-au marcat existența încă de mici: Mogwai (Scoția), Death in Vegas (Anglia), Mono (Japonia), The Underground Youth (Anglia), dar și a celor mai populare formații autohtone – Vița de Vie, Șuie

Paparude, Coma, Emil etc.

Orkid sunt :

Vlad Ilicevici: chitare, synthuri, voce

Radu Pop: percuție, synthuri

Mihnea Dumitrescu: bass