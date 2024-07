Tristan Tate se ia de Nicki Minaj. Ce-i spune rapperiței despre București suspectul de trafic de persoane și viol

Scandalul penibil creat de rapperița americană Nicki Minaj, care și-a anulat în ultima clipă concertul ce trebuia să-l susțină duminică seara în București deoarece se temea pentru viața ei din cauza protestelor unor contabili, capătă conotații tot mai bizare.

Nicki Minaj este departe de a fi considerată o prestatoare de servicii de încredere, date fiind antecedentele sale recente de la Amsterdam și Dublin, iar asta l-a deranjat pe nimeni altul decât Tristan Tate.

Milionarul britanic judecat în România pentru viol și trafic de persoane a răspuns la postarea de pe X a lui Nicki Minaj, prin care acesta își anula în ultima clipă concertul din București, spunând că se teme pentru viața ei din cauza protestelor de a doua zi a unor contabili.

This isn’t true.

I’m not saying she’s lying I don’t know her. But perhaps she’s been lied to by somebody.

Perfectly calm and safe over here.

Derulo was here yesterday.