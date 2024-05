Primele declarații ale lui Nicki Minaj după ce a fost arestată în Amsterdam. „Am stat 5-6 ore într-o celulă”

În urma incidentului, Nicki a postat un mesaj pe contul său de Twitter: „Mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat pentru mine”, a spus artista, menționând și că între timp a ajuns în Manchester.

„După ce am stat cinci-șase ore într-o celulă de închisoare, avionul meu nu a decolat timp de 20 de minute de la îmbarcarea mea. Zborul a durat 50 de minute. Planul lor de a nu mă lăsa să urc pe scenă a reușit. Vă rog să acceptaţi scuzele mele profunde şi sincere. Au ştiut clar cum să mă rănească astăzi, dar va trece şi asta. Ei fac asta din nou şi din nou şi din nou şi am încercat din greu să nu discut despre asta pentru că voi meritaţi să primiţi ce e bun. Urăsc să vă implic în orice care nu are ca scop entertainment-ul”, a mai spus aceasta.

Fanii care aveau bilet la concertul artistei au fost îndemnați să-l păstreze, show-ul urmând a fi reprogramat.

Thank you to everyone who prayed for me today. May God cover you & all that is connected to you. May you be blessed beyond your imagination.

Barbz, I’m @ the stock exchange hotel in #Manchester I arrived a little over an hour ago.

After sitting in a jail cell for 5-6 hours, my…