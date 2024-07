Nicki Minaj a anunțat cu doar 3 ore înainte de concertul de la SAGA festival că nu mai vine în România: ”Am fost sfătuită”

Motivul? Ea susține că fost sfătuită de către echipa ei de securitate să nu călătorească în România.

“Din grijă pentru binele echipei noastre şi al meu personal, am fost sfătuită de echipa mea de securitate să nu mă deplasez la festivalul din România în această seară din cauza preocupărilor legate de siguranţă”, a scris, duminică seară, pe X, Nicki Minaj în jurul orei 20.00, ora României, cu doar aproximativ 3 ore înainte de show-ul programat la SAGA festival 2024.

Ea a adăugat că aşteaptă cu nerăbdare să ajungă în România cu altă ocazie.

”Ca mamă, trebuie să mă asigur că iau decizii corecte pentru ca eu să ajung acasă la fiul meu şi pentru ca echipa mea să ajungă acasă la familiile lor. Să nu iau în considerare sfatul echipei de securitate în acest moment, pur şi simplu nu este ceea ce cred că ar trebui să fac. Vă iubesc şi vă mulţumesc pentru înţelegere şi sprijin”, a mai scris cântăreaţa.

Ea le-a transmis fanilor că îi va întâlni la Londra: ”Sunt foarte entuziasmată să-mi întâlnesc fanii vineri, la Londra, pentru un alt spectacol foarte special la Wireless Festival”.

