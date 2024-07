Ținutele de Wimbledon ale lui Kate Middleton de-a lungul anilor. Ce rol important ocupă prințesa de Wales în turneU | FOTO

Kate a fost până acum o prezență constantă la turneul de la Wimbledon, fiind adesea văzută în loja regală, susținându-i pe jucătorii preferați. Participarea sa la turneu a devenit o tradiție anuală.

În 2016, Kate, pe atunci ducesă de Cambridge, a devenit patronul oficial al All England Lawn Tennis and Croquet Club, organizatorul turneului de la Wimbledon, preluând acest rol de la Regina Elisabeta a II-a. În acest rol, ea are responsabilitatea de a promova și susține tenisul în Marea Britanie.

În plus, Kate Middleton a avut onoarea de a prezenta trofeele câștigătorilor turneului, atât la simplu masculin cât și feminin, contribuind astfel la ceremoniile oficiale și aducând un plus de prestigiu evenimentului.

Prințesa de Wales a rămas departe de ochii publicului de când și-a anunțat diagnosticul de cancer în martie. Prima sa apariție publică a avut loc abia la începutul lunii iunie, la Trooping the Color.

Participarea prințesei de Wales la turneul de tenis de la Wimbledon rămâne încă incertă. Conform gbnews.com, organizatorii Wimbledon au recunoscut că momentan nu știu cine va prezenta trofeele la turneul de tenis din acest an.

Cu doar câteva zile până la începerea turneului, președintele All England Club, Deborah Jevans, a spus că organizatorii urmează să ia o decizie în acest sens.

2023

În 2023, prințesa de Wales a participat la Wimbledon pentru a înmâna trofeul campionului la simplu masculin Carlos Alcaraz, purtând o rochie verde smarald de la Roland Mouret.

Getty

Getty

2022

Getty

Getty

2021

La turneul din 2021, Middleton a purtat o rochie midi roz de la Beulah London.

Getty

2019

Getty

2018

Getty

Ducesa de Cambridge de atunci a optat pentru o rochie Jenny Packham cu imprimeu cu buline albe și negre.

2017

Getty

2016

Getty

2015

Prințesa Kate a optat pentru o culoare vibrantă semnată LK Bennett pentru turneul de tenis de la Wimbledon din 2015. Rochia midi cu mânecă scurtă a avut o talie ușor definită și a fost accesorizată cu un clutch cu animal print.

Getty

2014

Getty

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: