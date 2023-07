„L-aș putea privi toată ziua”. Brad Pitt și-a amuzat fanii savurând chipsuri în tribuna de la Wimbledon. GALERIE FOTO

Actorul i-a binedispus pe spectatorii de la Wimbledon după ce a fost văzut în tribune mâncând chipsuri, scrie The Independent.

Is he eating CRISPS? Brad Pitt looks like he does AND he. eats. crisps?? babe.#BradPitt#Wimbledon pic.twitter.com/3cEXNOdLUA — jen (@JenCarsonTaylor) July 16, 2023

Pentru această ocazie, actorul a purtat un tricou polo albastru, mai multe lănțișoare de aur și ochelari de soare de aviator.

Imaginile cu el în această ipostază au făcut înconjurul internetului, iar reacțiile fanilor n-au întârziat să apară.

My favourite scenes in the Oceans movies is when Brad eats, so this is giving me life! https://t.co/kRP6tTozqq — Rachel Chew (@RachelChew3) July 16, 2023

„Brad Pitt mănâncă chipsuri?”

„Chiar și cu o mână de cartofi prăjiți în gură, este cel mai arătos bărbat de pe planetă.”

„Deci este posibil să arăți sexy și grozav mâncând chipsuri de cartofi. E bine de știut.”

Acestea au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Alții au comparat imaginile de la Wimbledon cu scenele sale din filmul „Ocean's Eleven”, în care apare în mai multe secvențe mâncând cu poftă.

Unii internauți au fost curioși să afle ce marcă și ce aromă de chipsuri savura actorul.

„Cu sare? Brânză și ceapă?”, a scris un fan curios.



crisps?

a man after my own heart ???? https://t.co/jXvcABs2xq — Squeaky (@SqueakySays) July 16, 2023

