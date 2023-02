Ținuta excentrică a lui Sam Smith care a împărțit internetul în două. Semnificația costumului de latex, explicată de designer

În weekend, cântărețul a șocat publicul cu apariția sa excentrică de pe covorul roșu de la The O2 Arena. Sam Smith a fost costumat într-un gogoșar din latex, care i-a lăsat cu adevărat surprinși pe cei prezenți.

Ținuta gonflabilă a lui Smith a fost concepută de casa de modă Harri, cu sediul la Londra, fondată de Harikrishnan Keezhathil Surendran Pillai, absolvent al masteratului în modă la London College of Fashion, scrie LAD Bible.

„Sam a primit o mulțime de comentarii urâte, recent, după lansarea „Unholy”, legat de corpul său. Am vrut să-i creez o imagine în care Sam nu a fost pus niciodată”, a spus designerul care l-a îmbrăcat pe Sam Smith.

Designerul, care și-a înființat un studio în Londra după ce a primit o viză de talente globale în Marea Britanie, a recunoscut: „Nu aș vinde niciodată acei pantaloni de cauciuc, dar da, oamenilor le plac, sau îi urăsc”.

Costumul sălbatic al cântărețului a împărțit internauții în două tabere.

O persoană de pe Twitter a scris: „Cineva a pus sunetul mersului lui Squidward peste Sam Smith și nu pot respira”.

Altul a spus: „Deci, se pare că ținuta lui Sam Smith de la Brit Awards este atât un omagiu adus unor artiști precum David Bowie, cât și o afirmație despre rușinea corporală pe care a primit-o în ultima vreme. În timp ce văd viziunea, el încă pare inconfortabil. Ținuta îmi amintește de Missy, dar el nu dă 'Supa, Dupa Fly'”.

În timp ce un al treilea a comentat: „Poate că nu-mi plac întotdeauna ținutele pe care le alege Sam Smith, dar îmi place încrederea lui în sine în timp ce le poartă”.

