Timothée Chalamet îl va interpreta pe Bob Dylan într-un film biografic. Cum a fost surprins pe platourile de filmare. FOTO

În fotografiile obținute de PEOPLE, Chalamet l-a imitat pe Dylan, în vârstă de 82 de ani, având o ținută clasică a anilor '60, în timp ce ținea în mână o carcasă de chitară uzată.

El se plimba pe străzile orașului purtând o pereche de blugi, o jachetă verde, o eșarfă portocalie și o pălărie. De asemenea, el a fost văzut și în timp ce purta în spate un rucsac mare și galben.

Lângă el, o mașină cu aspect retro trecea, pregătind scena filmului biografic, care se pare că se va concentra în jurul controversatei treceri a lui Dylan la chitara electrică în anii '60 și a drumului său spre a deveni o legendă a muzicii folk, potrivit Deadline.

Timothee Chalamet este unul dintre cei mai remarcabili actori ai tinerei generaţii. El a jucat în „Call Me by Your Name' (2017), care i-a adus o nominalizare la premiile Oscar şi a strălucit în filme ca „Lady Bird' (2017) şi „Beautiful Boy” (2018).

