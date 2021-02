The Weeknd a dezvăluit semnificaţia bandajelor din videoclipul „Save Your Tears”

Artistul canadian The Weeknd a dezvăluit, într-un interviu acordat Variety, semnificaţia bandajelor faciale purtate la gala American Music Awards din luna noiembrie şi a înfăţişării din videoclipul „Save Your Tears”.

Săptămâna aceasta, The Weeknd repetă pentru recitalul pe care îl va susţine pe 7 februarie în pauza finalei Super Bowl.

Videoclipurile realizate pentru single-urile extrase de pe albumul „After Hours” urmăresc un personaj aparte, cu un destin tumultuos.

„Personajul are o noapte chiar nereuşită şi fiecare poate interpreta ce vrea legat de asta”, a spus el. Personajul său trece prin diverse experienţe traumatizante, mai ales fizic, iar, în continuarea poveştii, The Weeknd a ales să apară la gala American Music Awards cu faţa acoperită de bandaje. Fără să iasă din poveste, clipul „Save Your Tears” prezintă protagonistul cu o faţă transformată complet.

În reclama pentru Super Bowl, lansată marţi, The Weeknd arată complet normal.

El a explicat acum: „Este o reflecţie asupra culturii absurde a celebrităţii de la Hollywood şi asupra oamenilor care se auto-manipulează din motive superficiale pentru a mulţumi şi a fi validaţi”.

Întrebat de ce a ales să devină neatractiv în promovarea celui mai de succes album al său, el a replicat: „Cred că puteţi spune că a fi atractiv nu este important pentru mine, dar o poveste captivantă, este”.

The Weeknd, pe numele real Abel Tesfaye, a devenit unul dintre cele mai titrate nume din ultimul deceniu.