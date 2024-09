"The Room Next Door", filmul cu care Pedro Almodovar a revenit la Veneția, a stabilit un record: 17 minute de aplauze

Filmat la Madrid şi New York, "The Room Next Door" este o melodramă "reţinută şi luminoasă", în pofida subiectelor grele abordate: boala, sinucidere, și prietenie. Filmul a tulburat și entuziasmat publicul, deopotrivă.

La 64 de ani, Julianne Moore a atras privirile și flashurile camerelor foto cu rochia ei strălucitoare, din paiete aurii, cu un decolteu generos.

Colega de distribuție, Tilda Swinton, a optat pentru un stil cu totul diferit: o jachetă gri extravaganta si pantaloni asortați.

Inspirat de romanul scriitoarei americane Sigird Nunez, filmul "The Room Next Door" povestește ultimele zile ale unei jurnaliste - corespondent de război, bolnavă de cancer în fază terminală. Personajul Tildei Swinton decide să se sinucidă si îi cere unei vechi prietene, interpretde Moore, să-i fie alături.

Pedro Almodovar, regizor: "Mintea mea nu poate cuprinde moartea, nu pot sa înțeleg cum cineva care trăiește trebuie să moară. În acest sens, sunt ca un copil, adică foarte imatur, pentru că moartea este omniprezentă. Pentru mine e ceva foarte dureros, simt că fiecare zi trăită e o zi mai puțin din restul vieții mele".

Tilda Swinton, actor: "Eu una nu mă tem de moarte. Știu că vine, o simt apropiindu-se. Filmul este despre cum să hotărăști singur în privința asta, e despre cineva care decide să-și ia moartea în propriile mâini".

Julianne Moore, actor: "Foarte rar vedem povești sau filme despre prietenia dintre femei, mai ales dacă nu mai sunt tinere. Pe cine cauți, cui îi ceri sprijinul când ai nevoie de ajutor? Importanța prieteniei nu poate fi supraestimată".

Și, dacă aplauzele entuziaste mai înseamnă ceva, atunci noua creație a lui Almodovar a stabilit, luni seara, un record in istoria Mostrei. Ovațiile s-au prelungit timp de 17 minute.

Daniel Craig, Drew Starkey și Luca Guadagnino, un obișnuit al Festivalului de Film de la Veneția, au sosit la Lido, înaintea prezentării, în această seară, a filmului lor, "Queer". Protagonistul este un expat american la Ciudad de México, în anul 1950, care dezvoltă o obsesie pentru un student tânăr. La conferința de presă, Craig a vorbit despre provocările rolului său, care includ nuditate și scene de sex.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: