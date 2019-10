The Artist Awards, la prima ediție. Vloggeri români, recompensați pentru activitatea lor

A fost week-endul celor mai relevanți creatori de conținut şi artişti din România.

Aceştia s-au adunat la Craiova, oraș ce a găzduit o uluitoare desfășurare de forțe în prima ediție a premiilor The Artist.

Iar pe scenă au urcat cei mai în vogă artiști ai momentului. INNA, Laura Giurcanu și Selly sunt doar câteva dintre numele care au stat pe buzele tuturor.

Timp de două zile, piaţa Mihai Viteazu din Craiova a devenit neîncăpătoare pentru publicul entuziast. Rând pe rând, pe scena au urcat cei mai în vogă artişti ai momentului.

Inna: "Tot evenimentul ăsta mă face fericită şi, pe bune, că nu exagerez. Mă simt minunat să fiu alături de prietenii mei aici, ieri am câştigat un premiu, fără să mă aştept."

Cristi Minculescu, cântăreţ: "Ce să pregătesc? Ce ştiţi, ca de obicei, surprize. O piesă cu Pacha Man, "Unde inima mea bate" şi "Strada ta", care are 34 de ani şi trei luni.

Reporter: "Dacă ar fi să inventezi un premiu, ce premiu ai inventa?"

Cristi Minculescu: "Limita eternităţii."

Din peisaj nu au lipsit nici vloggerii autohtoni, care adună milioane de vizualizări pe YouTube.

Selly: "Am învăţat că pot să fiu mai versatil decât credeam că sunt, am învăţat că e bine să-ţi depăşeşti barierele şi am învăţat că alături de 5GANG, hit după hit, şold ouţ la Arenele Romane de două ori, turneu naţional, film."

Iar artiştii nu au plecat acasă cu mâna goală. În cadrul evenimentului au fost acordate premii, printre care pentru cel mai bun artist TV, cea mai bună voce, cea mai bună melodie pop, dar şi pentru conţinutul original creat de influenceri în mediul online.

The Artist Awards se afla la prima ediţie şi a fost organizat de Opera Română Craiova.