Opt vloggeri români, nominalizați la E! People's Choice Awards. Lista norocoșilor

Se deschide lumea pentru vloggerii din România. 8 dintre ei au fost nominalizați la premiile internaționale E! People's Choice Awards, 2019, din Statele Unite.

Categoria "Best Pop Culture Romanian Influencer" a fost introdusă de anul acesta, iar gala va avea loc pe 10 noiembrie, în Los Angeles. Acolo, ai noştri se pot întâlni cu Pink, Miley Cyrus sau Ed Sheeran.

Selly este urmărit de 2,3 milioane de oameni pe Youtube, iar filmele postate de el au fost vizionate de peste 460 milioane de ori. Este apreciat de tineri din toată țara, dar și din străinătate.

Selly, vlogger: "Sunt mulți români care sunt plecați în afara granițelor, în diaspora și mă urmăresc de acolo. Adică, am în procente mici, de 1%, 2%, Anglia, Germania, Italia, în general țările unde sunt mai mulți români. Mai sunt ocazional și străini adevărați, care intră din greșeală pe piesele noastre sau pe video-urile noastre, în special pe piesele 5GANG și lasă comentarii de genul "Nu știu ce spune, dar îmi place."

Pro TV

Laura Giurcanu este şi ea nominalizată la premiile E! People Choice Awards. Doar pe instagram are aproape 900.000 de urmăritori.

Laura Giurcanu, vlogger: "Inițial nu am fost atât de șocată pentru că am fost nominalizată de multe ori, la multe gale, dar când am văzut cât de mare este miza și că este vorba de E! People Choice Awards și că o să meargă câștigătorii în LA și o să se întâlnească acolo cu Kim Kardashian.. am zis, da, mi-ar plăcea să câștig. Mi-ar plăcea foarte mult să câștig!"

Şanse au şi BroMania, Diana Condurache, Nadd Hu, Maria Zvinca sau Irina Deaconescu. Aceste categorii de premii au fost inițiate în ultimii ani și pentru vloggerii sau artiștii din Africa, Australia, Asia, Canada, Franța, Germania și Marea Britanie

Dragoș Stanca, Think Digital România: "Sunt din ce în ce mai mulți tineri talentați care fac asta și mai puțin talentați, și mai controversați, însă, e foarte important să-i studiam cu atenție pentru că o categorie de vârstă foarte vulnerabilă, copiii și preadolescenții, consumă foarte mult conținut media de genul acesta. Există și câteva excepții, pe nișe foarte specifice, de tipul slime sau povești pentru copii, unde creatori din România au reușit să adune și o audiență globală, dar neavând neapărat un conținut bazat pe comunicarea verbală".

Prima Gală a premiilor E! People Choice Awards a avut loc în 1975. Evenimentul de anul acesta este programat pe 10 noiembrie, la Los Angeles. Jennifer Lopez, Taylor Swift, Miley Cyrus sau Cardi B sunt doar câţiva dintre artiștii așteptați pe covorul roșu.