Taylor Swift, premiu pentru cel mai bun videoclip al anului. Ce mesaj transmite

Cântăreaţa Taylor Swift este marea câştigătoare a galei MTV Video Music Awards. Între trofeele adjudecate se numără şi cel mai râvnit: pentru cel mai bun videoclip al anului.

"You Need To Calm Down" are un mesaj anti-homofobie şi, după ce s-a dezmeticit din şoc, artistă a profitat de ocazie ca să se adreseze direct Casei Albe.

Având nu mai puţin de 10 nominalizări, cântăreaţă de 29 de ani a şi interpretat 2 piese în cadrul galei. Un alt moment de vârf al serii a fost acela când cantarea rap Missy Elliott a fost ovaţionată în picioare de public. Ea a fost recompensată cu Michael Jackson Video Vanguard Award pentru întreaga sa carieră.

O cântăreaţă rap în mare vogă în prezent, Cardi B, i-a înmânat statueta, după ce fusese ea însăşi premiată la categoria "cel mai bun videoclip hip-hop".

Absente de la ceremonie, Ariana Grande şi Billie Eilish au câştigat fiecare câte două trofee.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!