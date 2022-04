Tablourile care miros. Cum pot vizitatorii muzeului Prado să simtă mirosul peisajelor pictate

O expoziție ciudată, dar inovatoare poate fi admirată într-un muzeu din Madrid. Cu ajutorul unei tehnici speciale, vizitatorii pot să simtă parfumul florilor pictate într-o serie de tablouri vechi de 400 de ani.

Cei care au venit cu năstruşnica idee speră să convingă cât mai mulţi oameni să facă o plimbare la un muzeu de artă.

Imediat ce pășești în muzeul Prado din Madrid te îmbie o aromă ispititoare.

10 mirosuri circulă prin întreaga încăpere, prin intermediul a patru dispozitive conectate la aceste monitoare.

Expoziția e unică. Și asta pentru că le cere oaspeților să-și folosească în special simțul mirosului. Piesa centrală este această pictură din secolul al XVII-lea.

Tabloul îi înfățișează pe Venus și Cupidon înconjurați de flori şi păsări. Câteva detalii au fost transformate de specialişti într-un parfum subtil.

Alejandro Vergara, curator al muzeului Prado: "Tabloul are între 80 și 90 elemente decorative, în special florale. Noi am selectat 10 dintre ele, am adus niște ecrane accesorizate cu difuzoare florale realizate de un brand de parfumuri. Folosind această tehnologie, publicul care vine în această sală poate apăsa ecranul, moment în care simte un miros de trandafir, de iris sau de alte flori, sau parfumul unei mănuşi, un accesoriu nelipsit în secolul al XVII-lea. Vizitatorii apasă ecranul, iese aroma respectivă şi o pot mirosi".

”Cred că este o experiență fantastică”

Noua abordare îi atrage pe curioși.

"Cred că e o experiență fantastică. Mirosurile sunt cu adevărat autentice, pictura este frumos realizată și o poți admira cu o altă abordare, mirosind-o".

Yolanda Sandoval, ghid turistic: "Este o inițiativă foarte bună și sper să fie extinsă și la alte muzee".

În total, vizitatorii se pot delecta admirând cinci creaţii dedicate simţurilor. Picturile expuse au făcut parte, la un moment dat, din colecția regelui Filip al IV-lea. Au fost printre cele mai importante lucrări ale monarhului. Pot fi admirate de public până pe 3 iulie.