Surprizele s-au ținut lanț la Untold. Maestrul Gheorghe Zamfir a urcat pe scena festivalului

Maestrul Gheorghe Zamfir a urcat vineri seară pe scena festivalului din Cluj-Napoca și a fermecat audiența cu melodii care au ajuns, de-a lungul timpului, la sufletul multor generații.

De pe aceeași scenă au animat atmosfera dj-i celebri, precum Martin Garrix și Paul van Dyk. Unii artiști mai stau câteva zile prin Cluj-Napoca pentru a vizita orașul.

Cu un stil total diferit față de cel cu care au fost obișnuiți fanii Untold, maestrul a strâns ropote de aplauze după ce pe Cluj Arena s-a auzit celebra melodie „M-am suit în dealul Clujului.”

A urmat DJ-ul Martin Garrix care, în doar câteva minute, a animat atmosfera, așa că spectatorii au uitat de frigul nopții de toamna.

Spectator: ”E genial, efectiv. M-am întors după doi ani și e super.”

Spectatoare: ”Atmosfera e super faină, aproape ca înainte de pandemie.”

Spectator: ”Uimitor. După pandemie aveam nevoie de asta!”

Spectator: ”Atmosfera este incredibilă. Îmi place Martin și gașca mea.”

Tudor Chirilă, solistul trupei Vama, a venit cu o surpriză pentru fanii Untold. A mixat timp de câteva minute, spre deliciul publicului.

Tudor Chirilă, Vama: ”Nu câți oameni sunt e cel mai important pentru mine, ci ce îți oferă toată infrastructura acestui festival."

A urmat DJ-ul Sam Feldt, care a electrizat, pur și simplu, publicul.

Sam Feldt, DJ: ”Cred că toată lumea este cu adevărat încântată să revină la festival, fiind aici, în acest oraș frumos, în fața scenei. Așteptau deja de mult timp. Pentru mine este cu siguranță cel mai bun public, cel puțin din Europa, dar poate din întreaga lume și sunt încântat.”

Tujamo, unul dintre artiștii care au urcat în prima seară pe scena festivalului, a fost surprins de energia publicului, după un an de pauză. Va mai rămâne în Cluj-Napoca încă două zile, timp în care și-a propus să viziteze orașul.

Tujamo, DJ: ”Să fiu închis în casă timp de aproape un an și să revin în fața a 60 - 70.000 de oameni este incredibil. Când am urcat pe scenă am simțit că de exact asta aveam nevoie și mi-a fost foarte dor. Sunt mai mult decât fericit că sunt aici. Publicul românesc a fost întotdeauna cel mai bun din lume și are atât de multă energie, dar la această ediție au avut și mai multă energie. Cred că pentru că a trebuit să sărim peste anul trecut poate că au economisit energia și au adus-o anul acesta. Au avut 200 la sută energie. A fost minunat!”

Cea de-a doua zi de festival a adus lângă cele șapte scene peste 50.000 de oameni, iar sâmbătă își vor arăta măiestria artiști ca Dimitri Vegas, Like Mike sau Danny Avila.