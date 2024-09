Supergrupul românesc de muzică blues Hot Leeks este primul nume anunțat în seria Trocadero Blues Nights din București

George BAICEA este unul din cei mai talentaţi chitarişti români din ultimii 25 de ani.

Familiarizat cu chitara de la 14 ani, a fost fascinat de muzica lui Jimi Hendrix, motiv pentru care se dedică bluesului.

Debutul s-a petrecut pe 21 decembrie 1992, alături de Alexandru Andrieş, la Teatrul Lucia Sturza Bulandra, ca invitaţi ai lui Valeriu Sterian în concertul de lansare a albumului S-a votat Codul Penal.

Chitarist, compozitor şi textier al multora dintre hit-urile Holograf, Iulian „Mugurel” VRABETE este unul dintre cei mai rafinaţi basişti ai României. Grupul său, BASORELIEF, a impresionat de la înfiinţare, printr-un funk-rock-progresiv foarte bine pus la punct, iar noua formulă jazz–funk, construită în jurul chitarei bas, s-a dovedit a fi foarte inspirată, modernă şi cu mare priză la public.

Paul NEGOIŢĂ este vocea cvintetului HOT LEEKS.

”Şi ce voce! Anii s-au scurs peste trupul său, dar vocea impresionează şi confirmă succesul unur hituri celebre cum ar fi: I’ll Play the Blues For You (scrisă de Albert King în 1972), Further On up the Road (a celebrului Bobby Blue Bland, lansată în 1957) sau The Letter (cântată prima oară de celebrii The Box Tops în 1967!).” - spun organizatorii evenimentului într-un comunicat de presă.

Alături de Mugurel Vrabete, responsabil cu dinamica şi balansul ritmic este mai tânărul Ovidiu CONDREA, energicul toboşar din proiecte de blues, jazz şi rock, dintre care menţionăm: Nightlosers, Krypton, Urma, 4Given.

Ovidiu a mai colaborat intens şi cu muzicienii: Harry Tavitian, Sorin Romanescu, Puiu Pascu, Virgil Popescu, Adrian Berinde, Sens etc.

HOT LEEKS deschide seria concertelor extraordinare Trocadero Blues Nights organizate la The Pub Universităţii! Hosted by Radu Lupaşcu.

Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului.

