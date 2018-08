Summer Well 2018. Night Picnic și concert simfonic în deschiderea festivalului

După ce Clujul le-a deschis românilor apetitul pentru festivaluri cu Electric Castle şi Untold distracţia se mută, în acest weekend, pe domeniul Ştirbei de lângă Bucureşti unde începe Summer Well.

Vineri seară va avea loc un "picnic'' la care va cânta orchestra simfonică Bucureşti, iar sâmbătă şi duminică sunt aşteptaţi mai mulţi artişti străini.

Muzica bună se ascultă începând de vineri seară la marginea Bucureştiului. Seara de vineri este dedicată picnicului. Conceptul de "night picnic" a fost prezentat la Summer Well pentru prima oară anul trecut şi aduce publicului un concert al Orchestrei Simfonice Bucureşti, care va interpreta într-o manieră clasică cele mai cunoscute piese ale trupelor care vor concerta în acest an în festival.

Pe scenă principală de la Summer Well vor urca artişti internaţionali precum cei de la Cigarettes after Sex, Sofi Tukker, The Kooks, Bastille, Tom Grennan, iar unii dintre ei vor cânta pentru prima oară în România.

Pe lângă muzică, organizatorii au pregătit şi multe surprize, de exemplu, sâmbătă şi duminică seară vor avea loc spectacole de lumini, marcate de instalaţii sub formă de creaturi supradimensionate luminoase.

