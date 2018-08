Singura trupă de blues-ardelenesc, NIGHTLOSERS, cântă în clubul Quantic din București

Cristian Matei

Sâmbătă, 25 august, trupa NIGHTLOSERS va urca pentru prima oară pe scena din Grădina de Vară a clubului Quantic din București, pentru un concert de două ore de ’blues ardelenesc’.

Înființată în 1994, trupa NIGHTLOSERS cântă ”blues ardelenesc”, adică un etno-blues construit ca display muzical postmodern, în care acordurile serioase ale blues-ului american sunt piperate cu intervenții etno române, maghiare și țigănești.

Toate aceste ritmuri sunt montate cu o imagine (a formației) desprinsă dintr-un film autoironic, în care ”un grup de țărănoi bețivi” au ajuns întîmplător pe o scenă.

În cei peste 20 de ani de existență, NIGHTLOSERS au concertat la festivaluri din mai toate ariile, în Europa, dar și în orașe din SUA și Canada.

Sunt cunoscuți de publicul larg datorită pieselor ”Bețivan Ratat” și ”Dragostea-i ca și o râie”, piese ce reflectă mai degrabă spiritul umoristic specific trupei, prezent și el în concertele live, unde pasajele de blues se îmbină natural cu muzica tradițională autentică ardelenească (țigănească, ungurească si românească).

Discografie:

- Sitting on the top of the world (1994) – caseta – în curând re-editat pe CD

- Plum Brandy Blues (1998) – CD

- Rhythm & Bulz (2004) – CD

- Cinste Lor (2013) – CD

Bilete:

- 35 lei în presale, pană pe data de 24 august

- 50 lei în ziua evenimentului.

Detalii găsiți și pe pagina de Facebook a evenimentului.

@CristianMatei

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer