”Cadoul” lui Beyonce pentru zeci de elevi din SUA

Pro TV

Elevii din 6 şcoli din statul american Carolina de Sud îi sunt recunoscători lui Beyonce pentru o zi cu program redus la şcoală.

Autorităţile au decis că, în ziua concertului pe care artista îl va susţine împreună cu soţul ei, Jay Z, în oraşul Columbia, elevii să facă doar jumătate din ore.

Şi asta, pentru că în zonă se aşteaptă ambuteiaje rutiere de amploare, în condiţiile în care zeci de mii de oameni vor merge la spectacol.

Autorităţile se tem că, dacă şcolile termină programul la orele obişnuite, autobuzele şcolare vor rămâne prinse în trafic timp îndelungat. Stadionul pe care se desfăşoară show-ul din turneul "On The Run 2" are o capacitate de 80.000 de locuri.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer