Simona Halep se căsătorește săptămâna viitoare. Cine a dat-o de gol pe sportivă

Profimedia

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat că se va căsători săptămâna viitoare cu logodnicul ei, Toni Iuruc.

"Domnul Năstase m-a dat de gol. Da, ne vom căsători sătpămâna viitoare, e un eveniment frumos, am emoţii. Emoţiile sunt diferite de cele de la un grand slam, e partea personală. Tenisul rămâne tenis, dar aici este mult mai important pasul şi sunt bucuroasă că se întâmplă", a spus ea, marţi, la sosirea în ţară din SUA, unde a participat la US Open, notează News.ro.

Întrebată cum vede anul 2021 în continuare, Halep a răspuns: "Un an bun, cu evenimente plăcute. Faptul că mi-am revenit deşi credeam că nu o să mai pot juca anul acesta e semn bun, e un lucru pozitiv. Faptul că pot să joc la un nivel foarte ridicat este încă un lucru pozitiv. Sunt bine, sunt fericită, sunt liniştită şi mă bucur de tenis.

Tot ce vine de acum încolo este un bonus. Îmi mai doresc să joc câţiva ani la cel mai înalt nivel. Accidentările m-au oprit anul acesta. Când auzeam alte jucătoare că din cazua accidentărilor nu puteau juca la un nivel înalt... le dau dreptate acum. Este foarte greu când ai o ruptură sau o accidentare mult mai gravă să-ţi revii."

Pentru Simona Halep, tânăra jucătoare Emma Răducanu cu performanţe excepţionale la 18 ani nu este o surpiriză.

"Nu o consider o surpriză, la Wimbledon făcuse deja turul al patrulea şi deja a arătat un tenis foarte plăcut şi foarte bun. Fernandez (n.r. - Leylah) mi se pare o jucătoare completă şi foarte rapidă. O nouă generaţie vine din urmă şi mă bucur pentru ele", a declarat Halep.

E a vorbit şi despre decesul fostului canoist Ivan Patzaichin şi cel al fostului actor Ion Caramitru.

"I-am cunoscut personal şi am avut onoarea şi privilegiul să-i cunosc personal. Mi-a părut foarte rău, am citit chiar înainte să intru pe teren (n.r. - pentru meciul cu Elina Svitolina). Dumnezeu să-i odihnească! Am pierdut doi oameni valoroşi, un fabulos actor şi un sportiv care o să fie idol şi de acum încolo. Îmi pare enorm de rău. Asta e viaţa! E mult mai grea decât credem noi şi chiar după ce am pierdut am spus că e numai un meci de tenis, mi-am dat seama ce e mai important. Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească în pace! Mă duceam la 'Dineu cu proşti' foarte des, îmi plăcea, m-am întâlnit cu domnul Caramitru de multe ori şi să luăm masa, cu doamna Virginia (n.r. - Ruzici), pentru că erau apropiaţi, domana Dana Safta. Eram destul de apropiaţi îmi pare rău că nu ne-am mai întâlnit din cauza pandemiei", a adăugat Halep.

Simona Halep s-a logodit cu Toni Iuruc în luna iunie, în timp ce nu participa la turnee din cauza accidentării suferite la gambă. Potrivit lui Ilie Năstase, jucătoarea de tenis se va căsători la 15 septembrie.

Fostul lider WTA a fost eliminat, în optimile de finală ale US Open, de Elina Svitolina (scor 6-3, 6-3).