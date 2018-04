Serialul "Grey's Anatomy", prelungit pentru al 15-lea sezon la ABC

Imdb

Serialul "Grey's Anatomy" a fost prelungit pentru al 15-lea sezon la ABC, ceea ce îl face cel mai lung serial din primetime al canalului, relatează Variety în ediţia sa online.

”"Grey's Anatomy" are un loc special în inima mea şi sunt milioane de telespectatori care simt la fel. Mulţumită fanilor foarte loiali care au făcut această călătorie de la început şi noilor generaţii de spectatori care continuă să descopere bucuria şi drama lui Grey, show-ul este la fel de puternic ca întotdeauna", a declarat Channing Dungey, preşedinte al ABC Entertainment.

"Grey's Anatomy" rămâne unul dintre serialele de top ale ABC, având în acest sezon un rating mediu de 2 în rândul adulţilor din categoria 18-49 de ani. Deşi audienţa serialului a scăzut de-a lungul anilor, aceasta s-a redus doar cu câteva puncte procentuale faţă de ultimul sezon, în timp ce alte seriale au înregistrat scăderi de două cifre.

Vedetele serialului sunt Ellen Pompeo (Meredith Grey), Justin Chambers (Alex Karev), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Jo Wilson), Kelly McCreary (Maggie Pierce) şi Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca).

"Grey's Anatomy" a fost creat de Shonda Rhimes, care este şi producător executiv, alături de alte câteva persoane.

Prelungirea serialului vine în contextul în care s-a anunţat că în august Shonda Rhimes va părăsi Studiourile ABC după mai bine de un deceniu pentru a semna o înţelegere pe mai mulţi ani cu Netflix. Compania de producţie a lui Rhimes, Shondaland, va produce noi proiecte pentru Netflix, în timp ce ea va continua să fie producător executiv pentru serialele sale în curs de la ABC.

Rhimes este producător executiv şi pentru "How to Get Away with Murder", drama cu avocaţi începători "For the People" şi spinofful "Grey's Anatomy" cu viaţa de zi cu zi a pompierilor, "Station 19". "Scandal", un alt serial produs de Shondaland, s-a încheiat joi la ABC, după şapte sezoane.

