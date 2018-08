Schimbare uriașă anunțată de Oscaruri. ”Industria filmului a murit astăzi”

Getty

Anunțul făcut de Academia de arte şi ştiinţe ale cinematografiei în legătură cu introducerea unei noi categorii - cea de cel mai popular film - la premiile Oscar a fost întâmpinată cu critici la Hollywood, relatează BBC.

Potrivit anunțului făcut miercuri de Academie, în februarie 2019, filme precum Black Panther, Mission Impossible: Fallout și Mamma Mia: Here We Go Again vor putea primi Oscar pentru "cel mai popular film~.

”Industria filmului a murit astăzi. Era bolnavă de mulți ani. După ea rămân sequel-uri, blockbustere și integrare verticală” a scris pe Twitter actorul Rob Lowe.

”În sfârșit Oscarurile vor acorda statuete bazate pe popularitate astfel că munții de bani din box office să nu mai fie singuri” a scris și actorul și scenaristul Andy Richter.

Trebuie menționat că aceste schimbări au fost influențate de audiențele de pe TV și nu de actori.

Audiențele la Gala Oscarurilor sunt în continuă scădere în ultimii ani. O analiză Nielsen arată o scădere de 39% din 2014 încoace. Scăderea este și mai dramatică pentru segmentul de public tânăr.

Mai multe teorii au fost înaintate pentru a repara scăderea de popularitate a Oscarurilor.

Prezentatorul britanic Piers Morgan a recomandat într-un articol ca ceremonia sa interzică discursurile politice, să reducă lungimea transmisiunii, să taie din interpretarile live ale cântecelor premiate și să renunțe la categoriile tehnice - numite și Oscarurile plictisitoare.

Din punctul său de vedere, peliculele nominalizate pentru cel mai bun film nu ar trebui să fie titluri obscure, ci filme la care publicul chiar se duce să-l vizioneze.

După anunțarea categoriei de cel mai popular film, mai entuziasmat a fost publicul de pe Twitter decât majoritatea actorilor și breslei de la Hollywood.

Criticii de film au comentat repede despre defectele noii categorii. ”Exista deja un premiu pentru filmele populare. Se numește bani” a scris Mark Harris de la revista Vulture.

Noua categorie nu a fost singura schimbare importantă. Instituţia a decis să mizeze pe o gală Oscar care să nu depăşească durata de trei ore.

"Să ne angajăm să producem un show antrenant de trei ore şi să oferim o gală a Oscarurilor mai accesibilă pentru telespectatorii noştri din întreaga lume", a anunţat Academia într-un mesaj adresat membrilor săi.

Pentru a se asigura că spectacolul nu va depăşi durata de trei ore s-a decis ca laureaţii la anumite categorii să fie anunţaţi în pauzele publicitare. Cele mai bune momente ale discursurilor lor vor fi difuzate într-o retransmisie.

Pe de altă parte, s-a decis ca ceremonia Oscarurilor din 2020 să aibă loc pe 9 februarie, în loc de 23 februarie cum fusese anunţat anterior.

Dar schimbarea cea mai semnificativă este, fără îndoială, includerea unei noi categorii care va premia filmul cu cel mai mare succes de public. Deocamdată Academia nu a anunţat condiţiile ce trebuie întrunite pentru a face parte din această categorie, detaliile urmând să fie anunţate ulterior.

