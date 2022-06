SAGA Festival 2022: Timmy Trumpet și DJ Snake, doi dintre artiștii care au făcut spectacol în prima zi de festival

A fost o noapte cu muzică și dans la festivalul SAGA din Capitală. Zeci de mii de tineri au participat la a doua editiție a celui mai mare festival de muzică electronică din București.

Timmy Trumpet și DJ Snake au fost doi dintre artiștii care au concertat pe scena principală de pe Arena Națională.

Aproximativ 50 de mii de oameni au petrecut toată noaptea, la ediția a doua a celui mai mare festival de muzică electronică din București. Cei care au venit la eveniment n-au regretat nici clipă.

Participant: „Am un vibe foarte șmecher în momentul de față. Mi se pare extraordinară. Au avut o idee genială să fie SAGA aici.”

Participant: „Este perfect aici! Iubesc România! Cele mai frumoase femei sunt aici.”

Citește și SAGA Festival 2022. Line up și bilete la cel mai mare festival de muzică electronică din București

Zeci de mii de oameni cântă dansează și se distrează în cea de-a doua ediție a festivalului SAGA.

Participant: „Am vrut să mă asortez cu ei în galben și am zis că Pikachu atrage foarte mult pentru oameni. Nu e primul an în care venim îmbrăcați așa. Și anul trecut am venit la SAGA îmbracați așa.”

Pe scena principală, de 150 de metri, au urcat DJ cunoscuți. Printre ei, Timmy Trumpet și DJ Snake. Primul a venit alături de părinții lui și a mărturisit că este îndrăgostit de țara noastră.

Timmy Trumpet: „Ei sunt mama și tatăl meu și este prima dată când mă văd concertând. Iubesc România. Practic, și eu sunt est-european, deoarece soția mea este din Ungaria și este (Europa de est) un fel de a doua casă pentru mine și iubesc românii. Vă iubesc.”

DJ-ul australian a făcut un spectacol incendiar. Momentul plin de energie a atins inimile celor care au venit în special pentru el.

Participant: „Domnul Trumpet. Pentru tot stilul lui de dans și îmi place că bea vodcă foarte mult.”

Lângă scenă a fost montată și o roată panoramică, iar cei mai norocoși au putut să vadă spectacolul de la înălțime. Festivalul Saga se ține simultan pe șase scene, până duminică seară.