Robert Redford se retrage după șase decenii de carieră. Ultimul film în care apare

Robert Redford pune punct unei cariere de șase decenii în film. Veteranul cinematografiei, în vârstă de 81 de ani, a anunţat că se retrage din actorie.

Iar cel mai nou film al său, "The Old Man and The Gun", va fi şi ultimul.

În pelicula care nu a fost încă lansată, Redford joacă rolul unui deţinut care a scăpat dintr-o închisoare într-un caiac, apoi a continuat cu fărădelegile.

Starul a declarat că joacă în filme de la 21 de ani şi că e fericit să pună punct cu un rol optimist.

Robert Redford, laureat cu un Oscar pentru regie, declara şi în 2016 că s-a săturat de actorie şi că preferă să se concentreze pe proiectele de regizor.

