Renumit actor, în pericol să fie împușcat de polițiști în propria casă

Actorul Ving Rhames, cunoscut pentru rolurile din „Pulp Fiction” și „Mission: Impossible”, a fost amenințat cu arma de polițiști în propria casă, după ce un vecin a sunat la 911 ca să raporteze că locuința a fost spartă de un „bărbat solid de culoare”.

Într-un interviu acordat recent, Rhames a fost întrebat ce impact are rasismul asupra vieții sale și ce părere are despre agresiunile poliției asupra persoanelor afro-americane, informează The Guardian.

„Am deschis ușa și m-am trezit cu un punct roșu îndreptat spre fața mea, care provenea de la un pistol de 9 milimetri. Mi-au zis: „Mâinile în aer!””, a povestit actorul.

Potrivit acestuia, incidentul a avut loc în cursul anului, iar toată situația s-a detensionat atunci când șeful Poliției l-a recunoscut.

„Mi-a zis că a fost o greșeală și și-a cerut scuze. Problema mea e, le-am spus și lor asta, dacă era fiul meu și avea o consolă video în mână sau altceva ce ar fi putut fi confundat de poliție cu un pistol?”

Cel care a sunat la poliție a fost chiar un vecin, care a sunat la 911 să spună că locuința actorului a fost spartă de un bărbat solid de culoare.

„Însoțit de polițiști, am mers la respectiva locuință, care este peste drum de a mea, dar persoana a negat că a sunat. Eram în casă, în pantaloni scurți, și doar pentru că cineva raportează un presupus furt comis de o persoană de culoare, m-am trezit cu arma îndreptată săre mine când am deschis ușa”, a mai adăugat actorul.

Inițial, Poliția din Santa Monica a refuzat să facă precizări cu privire la incident.

Un caz similar a avut loc în 2009 în Cambridge, Massachusetts, când profesorul Henry Louis Gates, care preda la Harbard, a fost reținut în fața propriei case.

