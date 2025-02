STENOGRAME. Rețea controversată din Constanța, interceptată când vorbea cu un investigator sub acoperire care primea șpăgile

Sunt vizate presupuse fapte de corupție de peste 6 milioane de euro, cu mită dată sau promisă pentru contracte de mentenanță, bunuri și servicii în port. Toate, înregistrate de microfoanele și camerele investigatorilor sub acoperire. Pe lista audierilor apar 41 de suspecți, persoane fizice și juridice.

Oameni de afaceri influenți, politicieni importanți în Constanța și mai mulți funcționari din Administrația Portului Constanța au fost filmați de anchetatori în cel mai mare dosar instrumentat de DNA cu afaceri la malul mării.

La ora 6:30 dimineața, procurorii anticorupție și jandarmii au descins în casa lui Ion Dumitrache, șeful PSD Constanța. Anchetatorii au verificat întreaga locuință cu două etaje. Ion Dumitrache ar fi unul dintre pionii principali în acest dosar. Prin influența pe care o are, politicianul ar fi facilitat obținerea unor contracte pentru mai mulți oameni de afaceri din portul Constanța.

Ion Dumitrache este un om influent și la nivel național, cu fiica deputat în mai multe mandate în Parlamentul României și apropiați în funcții-cheie din administrația centrală.

La dosar sunt sute de ore de interceptări, în care procurorii DNA București spun că au văzut cum erau împărțite șpăgile. Cel puțin 300 de mii de euro, bani marcați, s-ar fi tranzacționat pentru obținerea de beneficii, terenuri în portul Constanța, contracte de mentenanță sau servicii.

Marius Voineag, procuror-șef DNA: „Ăla e un dosar pornit acum un an de zile, după părerea mea, cel mai de impact dosar pe care l-am avut la nivel de conținut. Avem zeci de persoane și cred că e pentru o dată măcar, pentru ultimii 20 de ani. Am făcut curățenie în portul Constanța. E o mare vulnerabilitate, pentru că, așa cum am perceput noi ca urmare a acestui dosar, e vorba de rețele care aparent nu se înțeleg, dar de fapt se înțeleg complet și scopul e unul singur: să facă bani. Asta înseamnă că beneficiază și de paliere de protecție.”

Procurorii anticorupție au apelat la un investigator sub acoperire, despre care anchetatorii susțin că ar fi primit șpăgile de zeci de mii de euro de la oamenii de afaceri. De fiecare dată, investigatorul relata detalii despre încercarea de corupere a funcționarilor, apoi preda banii Direcției Naționale Anticorupție, transformându-i astfel în probe ale acuzării.

Oamenii de afaceri nu se sfiau să îndese în pungi de cadouri zeci de mii de euro, presupusa mită pentru decidenți din port, în fapt, investigatori sub acoperire.

BUDURU PETRICĂ: „Să vă fac un cadou…, un parfum. Da? Și sub… dedesubt e o mulțumire a mea.(...) Pe urmă îmi spuneți ori de câte ori… E bine așa?”

INVESTIGATOR SUB ACOPERIRE: „Da.”

BUDURU PETRICĂ: „Vă pun zece… Bine? …… Vă arăt parfumul… că e parfum, da? Mie mai mult îmi convine așa. Și ori de câte ori e ceva nevoie, îmi spuneți.”

Conform documentelor consultate de Știrile PRO TV, în pungă s-ar fi aflat 10 mii de euro și un parfum.

În investigație apare și Jean Paul Tucan, un personaj cu afaceri importante în port, care i-ar fi înmânat investigatorului sub acoperire 20 de mii dintr-o promisiune de 200 de mii de euro, pentru un contract de mentenanță.

Iată cum a relatat momentul investigatorul: „După câteva momente ne-am despărțit și eu am urcat în autoturismul meu și am observat că în portiera de la ușa șoferului era pachetul alb pe care Tucan îl luase din seif. Am luat acest pachet, l-am desfăcut și am observat că în acesta se află două teancuri cu bancnote, fiecare în cupiură de 100 de euro. Ulterior, am numărat suma de bani și am constatat că sunt 200 de bancnote, fiecare având cupiura de 100 de euro, rezultând astfel suma de 20.000 de euro."

Marius Voineag, procuror-șef DNA: „În compartimentul tehnic, anul trecut, la un moment dat, nu mai aveam efectiv dispozitive la cât de tare eram implicați și dislocați în teren la Constanța, dar au fost toate cu succes. La nivel național, sunt persoane extraordinar de influente, persoane care fac lobby-uri și își pun oameni la nivel de partide și, mai departe, efectul e circular. Lucrurile se întorc în acte de corupție pe care noi am reușit să le surprindem destul de bine. Sunt sute, zeci de acte materiale.”

Rând pe rând, suspecții au fost aduși la DNA București pentru audieri. Întreaga afacere ilegală va fi prezentată într-o anchetă „România, te iubesc!”.

