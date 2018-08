Boala cumplită de care suferă protagonistul serialului MASH: "Am avut o viață plină"

Pro TV

"Am vrut să îmi spun singur povestea", sunt cuvintele lui Alan Alda, unul dintre starurile serialului MASH.

Actorul a recunoscut public că suferă de maladia Parkinson. Primele semne ale bolii deveniseră vizibile şi, spune el, nu a vrut ca presa să îi prezinte situaţia într-o lumină tristă.

Starul din MASH a dezvăluit, în emisiunea matinală a postului CBS, că a fost diagnosticat cu maladia Parkinson în urmă cu trei ani.

Alan Alda, actor: "Am avut o viaţă plină de atunci. Am jucat în diverse producţii, am susţinut discursuri, am contribuit la dezvoltarea Alda Center for Communicating Science din cadrul universităţii Stony Brook, am început şi un nou podcast."

Actorul în vârstă de 82 de ani a declarat că a luat decizia de a-şi face public secretul după ce s-a văzut la televizor, în timpul unei conferinţe de presă.

Alan Alda, actor: "Mi-am văzut degetul mare când avea spasme în anumite secvenţe şi mi-am spus că este probabil doar o chestiune de timp până când cineva va scrie un articol despre acest lucru şi îl va scrie dintr-un punct de vedere trist, ceea ce nu este însă cazul meu acum."

Maladia Parkinson este o tulburare a sistemului nervos care afectează în principal capacitatea de mişcare a pacienţilor. Boala debutează adeseori cu un mic tremurat al mâinilor.

Alan Alda a ajuns cunoscut cu rolul căpitanului Pierce din serialul MASH, difuzat în Statele Unite între anii 1972 şi 1983. De-a lungul carierei a câştigat şase Globuri de Aur, şase premii Primetime Emmy, iar în 2005 a fost nominalizat la Oscar pentru rolul din pelicula "Aviatorul".

