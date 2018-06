Robert De Niro l-a înjurat pe Donald Trump la gala premiilor Tony. VIDEO

De Niro urcase pe scena de Radio City Music Hall din New York pentru a-l prezenta pe celebrul rocker, Bruce Springsteen, recompensat cu un premiu special, care urma să susţină un recital.

"O să spun un singur lucru: F--k Trump", a spus celebrul actor fără niciun preambul.

Declaraţia actorului a fost întâmpinată cu aplauze în picioare de publicul prezent în sală, însă a fost cenzurată de CBS pentru americanii care urmăreau gala la televizor.

"Nu mai este: jos Trump. Este f--k Trump", a continuat el, apoi s-a oprit, trecând la prezentarea lui Springsteen.

Here's video of DeNiro swearing at Trump on #TonyAwards

Australian feed didnt censor it. pic.twitter.com/KZNrT8UIyH