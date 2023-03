Rita Ora, apariție spectaculoasă pe plajă. Cum arată celebra cântăreață în costum de baie | GALERIE FOTO

Celebra cântăreață în vârstă de 32 de ani a fost surprinsă într-un costum de baie din două piese, în nuanțe de albastru și verde, pe care l-a accesorizat cu mai multe bijuterii, scrie Daily Mail.

Rita Ora a întors toate privirile cu silueta sa tonifiată. În imaginile publicate pe contul său de Instagram, artista și-a etalat corpul intens lucrat la sala de sport.

Fotografii nu au scăpat-o din ochi și au pozat-o din toate unghiurile.

Cea mai recentă piesă lansată a fostului jurat X Factor a fost ”You Only Love Me” în ianuarie, primul ei single solo de la ”How To Be Lonely” din 2020.

Sursa: Daily Mail