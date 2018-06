Richard Harrison, vedeta show-ului "Aşii amanetului", a murit la 77 de ani

HISTORY / FACEBOOK

Richard Benjamin Harrison, vedeta show-ului TV "Aşii Amanetului", a murit la 77 de ani

Anunţul privind moartea lui Harrison, mai cunoscut sub porecla "The Old Man" ("Bătrânul") a fost făcut chiar de postul TV History, care difuzează reality show-ul "Pawn Stars" ("Aşii amanetului").

Harrison, născut în 1941, a făcut avere din amanetul său aflat la câţiva kilometri de Las Vegas şi deschis în 1989. A căpătat o faimă internaţională după ce a apărut în reality show, programul cu cea mai mare audienţă al postului History.

