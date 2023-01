Regizorul James Cameron și-a lăsat amprentele în cimentul din fața unui cinematograf din Los Angeles

Regizorul, laureat cu șase premii Oscar, și-a lăsat amprentele mâinilor și picioarelor în cimentul ud, în fața unui faimos cinematograf din Los Angeles.

I-a fost alături Jon Landau, partenerul său de producție, din ultimii 30 de ani. Filmul "Avatar" al lui James Cameron, primul din serie, lansat în 2009, este lungmetrajul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Continuarea nu este departe. "Avatar: Drumul apei" se află în acest moment pe locul 7, cu peste 1,7 miliarde de dolari în box office, la nivel mondial.

#AvatarTheWayofWater director James Cameron and producer Jon Landau cemented their place in Hollywood history with a hand and footprint ceremony at Los Angeles' TCL Chinese Theatre. More here: https://t.co/QRGWH1xr0f pic.twitter.com/yhVPvRctQk