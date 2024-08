Record. Acesta este primul film de animație care a atins pragul de 1 miliard de dolari la box office-ul internațional

”Inside Out 2” de la Pixar este deja filmul cu cele mai mari încasări din 2024, notează Euronews.

Conform sursei care citează Deadline, ”Inside Out 2” a depășit pragul de 1 miliard de dolari după ce a încasat încă 9,1 milioane de dolari (8,1 milioane de euro) pe plan internațional în acest weekend.

Filmul despre maturizare este unul dintre cele 12 filme - și singurul film de animație - care a depășit vreodată acest prag. Alte filme din acest club exclusivist sunt Avatar (și continuarea sa Avatar: The Way of Water), Titanic, Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War și Star Wars: Episode VII - The Force Awakens.

Deși aceste cifre înseamnă un succes mai mult sau mai puțin global, cele mai importante piețe străine pentru ”Inside Out 2” au fost Mexic (102,2 milioane de dolari/ 91,4 milioane de euro), Brazilia (80 milioane de dolari/ 71,5 milioane de euro), Regatul Unit (72,7 milioane de dolari/ 65 milioane de euro), Franța (62,6 milioane de dolari/ 56 milioane de euro) și Coreea (60,8 milioane de dolari/ 54,4 milioane de euro).

Potrivit BoxOfficeMojo, care urmărește veniturile din box-office, filmul de succes a adunat, de asemenea, 646,3 milioane de dolari (578 de milioane de euro) numai în cinematografele din SUA.

Inside Out 2 a devenit oficial cel mai profitabil film de animație din toate timpurile în iulie 2024. Acesta a depășit ”Frozen II”, care deținea recordul din 2019.

Continuare a filmului Pixar din 2015, care a avut succes comercial, dar a fost lăudat și de critici, ”Inside Out 2” continuă povestea tinerei Riley la intrarea în liceu și modul în care acest lucru afectează versiunile antropomorfizate ale emoțiilor ei, interpretate de o serie de actori celebri, printre care Amy Poehler, Maya Hawke și Ayo Edebiri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: