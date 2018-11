Reacția unui puști care își prinde tatăl admirând posteriorul lui Emily Ratajakowski

Modelul și actrița Emily Ratajakowski, care a devenit cunoscută după ce a apărut în videoclipul provocator al melodiei "Blurred Lines" a lui Robin Thicke, a oferit un moment amuzant la un meci de baschet în Los Angeles, relatează Daily Mail.

Fotomodelul de 27 de ani a venit la meci într-o ținută provocatoare cu care a întors privirile spectatorilor. Un bărbat care asista la meci alături de fiul său a fost pozat fix în momentul în care a întors capul să-i admire posteriorul fotomodelului.

A fost prins nu doar de fotografi, ci și de fiul său care a început să râdă. Reacția acestuia s-a viralizat pe rețelele de socializare.

"Dad, is this what you meant by showtime?"

[When Emily Ratajkowski comes to watch a basketball game] pic.twitter.com/YvaVsbt8Mr