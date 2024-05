Reacția rapperului Sean "Diddy" Combs după ce a fost filmat în timp ce își batea fosta iubită. Mesajul transmis întregi lumi

"Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acţiunile mele din acel video. Am fost dezgustat atunci când am făcut-o. Am fost dezgustat. Sunt dezgustat şi acum", a spus artistul într-un video postat duminică pe Instagram şi Facebook.

Videoclipul distribuit vineri îl arată pe Combs, purtând doar un prosop alb, lovind-o cu pumnii şi picioarele pe Cassie, o cântăreaţă de R&B care era protejata şi iubita sa de mult timp la acea vreme. De asemenea, înregistrarea îl arată pe Combs împingând-o şi târând-o pe Cassie şi aruncând o vază în direcţia ei, relatează AP, citată de News.ro.

Looks like #krisjenner has unfollowed #diddy why didn’t she unfollow him when he got raided by homeland security? She doesn’t want her name implicated now… #justiceforcassie #cassie https://t.co/YZLyrqVZry