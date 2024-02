Rapperul şi mogulul P. Diddy, acuzat că a violat un producător muzical. Detaliile sunt tulburătoare

Ultimele acuzații de conduită inadecvată împotriva lui Combs au fost depuse în Curtea Federală de District din Manhattan de către Rodney Jones Jr., cunoscut și sub numele de Lil Rod. În conformitate cu acțiunea sa, în 2022 și 2023, Jones susține că a lucrat la ceea ce a devenit „The Love Album: Off the Grid”, cel mai recent album al lui Combs, impresarul hip-hop și R&B care a fost cunoscut și sub numele de „Puff Daddy” și „P. Diddy”. Jones afirmă că a fost producător la nouă dintre piesele albumului și a locuit cu Combs timp de luni întregi.

În timp ce lucra la „The Love Album”, Jones afirmă în plângerea sa că P. Diddy l-a apucat de organele genitale fără consimțământul său și că a încercat, de asemenea, să-l „pregătească” pe Jones să aibă relații sexuale cu un alt bărbat, spunându-i că este „o practică normală în industria muzicală”.

Într-o declarație, Shawn Holley, avocatul lui Combs, a declarat: „Lil Rod nu este altceva decât un mincinos care a depus o cerere de despăgubire de 30 de milioane de dolari, căutând fără jenă un câștig nejustificat. Numele său aruncat cu inconștiență în discuție în legătură cu evenimente care sunt pure ficțiuni și pur și simplu nu s-au întâmplat, nu reprezintă decât o încercare transparentă de a atrage atenția. Avem dovezi copleșitoare și indiscutabile că afirmațiile sale sunt minciuni complete”.

Când plângerea a fost depusă, sistemul instanței a indicat inițial că cererea lui Jones era de 30 de miliarde de dolari. Avocatul său, Tyrone A. Blackburn, a declarat că aceasta a fost o eroare și că va fi corectată pentru a reflecta o cerere de 30 de milioane de dolari. Declarația lui Holley reflecta inițial un răspuns la 30 de miliarde de dolari.

Conform plângerii lui Jones, la o petrecere din iulie 2023 la casa lui Combs din California, a fost forțat să consume shot-uri de tequila amestecate cu droguri, deși documentele legale nu specifică cine i-a oferit shot-urile sau cum a fost forțat. În plângere, Jones spune că după ce a băut, a leșinat și s-a trezit „la 4 dimineața a doua zi gol în pat cu o prostituată care dormea lângă el”.

Conform plângerii, Combs l-a forțat și pe Jones să „solicite serviciile unei prostituate și să întreprindă acte sexuale pentru plăcerea lui Combs”. Pentru a-l determina, spune Jones, Combs i-a oferit bani și i-a amenințat, de asemenea, cu violența.

Plângerea în 73 de pagini este plină de detalii grafice și fotografii și, în plus față de Combs, îi numește ca pârâți pe Universal Music Group - gigantul companiei muzicale cu care Combs a colaborat scurt timp înainte de a lansa „The Love Album” - precum și pe unii dintre cei mai importanți executivi ai săi. Plângerea a menționat că Combs a menținut controlul asupra lui Jones, oferindu-i promisiuni de laude și acces la executivi de înaltă clasă din industria muzicală.

În plângerea sa, Jones spune că nu a fost plătit corespunzător pentru munca sa ca producător la „The Love Album”, iar la începutul acestei luni a început o campanie de strângere de fonduri.

Acțiunea lui Jones este cea mai recentă într-o serie de acuzații explozive împotriva rapperului, una dintre figurile principale care au transformat hip-hopul într-un important fenomen pop global în anii '90, lucrând cu vedete precum Mary J. Blige și Notorious B.I.G.

În noiembrie, Casandra Ventura, care a fost mult timp prietena lui Combs și a fost semnată la casa sa de discuri Bad Boy sub numele de Cassie, l-a acuzat de viol și ani de abuz fizic și sexual într-o plângere detaliată care a făcut titlurile presei din întreaga lume. Acea acțiune s-a rezolvat în doar o zi, ambele părți declarând că a fost rezolvată „pe cale amiabilă”, iar un avocat al lui Combs spunând că a negat acuzațiile.

Alte trei cazuri au urmat rapid, fiecare acuzând agresiune sexuală.

Sursa: New York Times
Dată publicare: 27-02-2024 08:36