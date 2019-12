Reacția lui Will Smith când a fost întrebat dacă va fi următorul "James Bond". "O să fiu terorizat"

Will Smith le face şi el un cadou copiilor: un film animat în care joacă rolul unui spion.

Pelicula a avut premiera la Londra, acolo unde, cu simţul umorului ce îl caracterizează, celebrul actor a glumit cu jurnaliştii spunându-le că a ratat un rol în filmul James Bond pentru că nu e englez şi mai are şi pielea închisă la culoare.

Relaxat şi cu un zâmbet larg pe faţă, Will Smith a pozat în faţa fanilor veniţi să îl vadă şi, spre amuzamentul lor, a făcut şi o mişcare din film. În pelicula "Spioni deghizaţi" actorul îi împrumută vocea, dar şi aspectul fizic, personajului Lance Sterling, un tip înalt, şarmant şi degajat, care s-a auto-proclamat "cel mai mare spion din lume".

Ca un agent secret care se respectă, personajul interpretat de Will Smith beneficiază de toate dotările necesare unui spion cu abilităţi de James Bond. De altfel, jurnaliştii londonezi prezenţi la premiera peliculei, au profitat de ocazie şi l-au tachinat un pic pe actor legat de cea mai nouă producţie cu agentul 007.

Reporter: Dacă vânezi un rol în noul film James Bond, cred că l-au găsit pe actorul principal. Ce părere ai de asta?

Will Smith: Omule vrei să mă nimiceşti! O să fiu terorizat după răspunsul ăsta. Nu sunt englez şi nici nu am pielea deschisă la culoare, aşa că nu am voie să îl interpretez pe James Bond.

Plin de haz este şi rolul său din filmul animat. Mai ales după ce super-spionul Lance este transformat într-un porumbel.

Will Smith, actor: "Nu am mai jucat într-un film pentru copii de foarte mult timp. Dar ce îmi place cel mai mult atunci când faci filme pentru minți cu adevărat tinere este faptul că toată lumea implicată acordă o atenție mult mai mare ideilor și modului în care le transmitem. Asta ar trebui să facem cu toţii în momentul în care realizăm orice film."

În noua peliculă de animaţie, partenerul lui Will Smith este actorul Tom Holland, pe care l-am văzut interpretându-l pe Spiderman în seria "Avengers". Aventurile celor doi vor ajunge un pic mai târziu pe marile ecrane din România. Şi asta pentru că filmul va avea premieră la noi pe 27 decembrie.