Gestul făcut de o tânără panicată că ar putea să-și piardă inelul de logodnă

Numai gândul că îşi pot pierde inelul de logodnă le panichează pe multe dintre reprezentantele sexului frumos.

Iar dacă îl pierzi la propriu, urmează un întreg calvar. Aşa cum i s-a întâmplat unei femei din Statele Unite. Ea şi-a înghiţit inelul în somn şi, culmea, când s-a trezit a ştiut exact unde se află bijuteria.

Jenna s-a lăudat tuturor că după 5 ani şi jumătate de relaţie cu Bobby a primit giuvaierul mult-dorit.

Jenna: "L-am creat chiar eu. Am ales toate pietrele şi am pus ideea cap la cap".

Dar zilele trecute, cele 3 nestemate puse pe deget drept un simbol al dragostei au ajuns într-un loc întunecat.

Jenna: "Am visat că ne aflam într-un tren de marfă şi trebuia să facem faţă unei situaţii periculoase, iar Bobby mi-a spus că trebuie să înghit inelul".

Aşa că visul său plin de acţiune ca în filmele cu James Bond a devenit imediat realitate.

Jenna: "Când m-am trezit şi am văzut că nu îl mai am pe mână, am ştiut exact unde se află".

Reporter: "Unde era?"

Jenna: "Era în stomacul meu".

În primă fază s-a panicat, apoi a izbucnit într-un râs isteric, după care a plecat în grabă la spital. Doctorilor le-a venit greu să creadă povestea, până în momentul în care au văzut radiografia.

Medic: "Era foarte clar. Nu trebuia să îl mai căutăm pentru că era chiar în faţa noastră".

Medicul gastroenterolog i-a propus să îi facă o endoscopie.

Cu alte cuvinte, l-a vomitat. Acum spune că şi-a învăţat lecţia şi în fiecare seară înainte să adoarmă, îl pune pe noptiera de lângă pat.