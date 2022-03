Reacția lui TJ Miles după ce a fost acuzat de pierderea Jocului pentru Comunicare. “Nu mă interesează”

StirilePROTV

După ce Faimoșii au pierdut Jocul pentru Comunicare, Laura Giurcanu și Elena Chiriac l-au acuzat pe TJ Miles că nu a luptat alături de echipă și că din cauza lui nu pot vorbi cu familiile lor.

Laura Giurcanu a spus chiar că nu știe dacă va putea vreodată să îl ierte pe TJ, iar reacția lui nu a întârziat să apară.

“Îmi pare rău că nu s-a câștigat punctul. Eu am încercat să fac cât am putut de bine. Și eu am o mamă, și eu vreau să vobesc acasă. Dacă Laura nu poate să ierte din cauza jocului de azi, o înțeleg și poate să stea supărată până când vrea ea, nu mă interesează, nu sunt aici să-mi fac prieteni. Mi se pare absurd dacă ea consideră că am făcut intenționat. Eu sunt aici să-mi dau silința de fiecare dată. Îmi pare rău, sunt un om bun. O să dau totul pe traseu, chiar dacă mă urăște sau nu Laura”.

