Adevărul despre relația dintre Xonia și TJ Miles la Survivor 2022. Artista a lămurit zvonurile lansate de Andreea Tonciu

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Andreea Tonciu a făcut o serie de dezvăluiri despre relațiile de la Survivor 2022. Fosta Faimoasă a sugerat că între Xonia și TJ Miles ar fi existat ceva mai mult decât o simplă prietenie.

Andreea Tonciu a povestit, după eliminarea de la Survivor 2022, că între Xonia și TJ Miles au existat momente de tandrețe și a sugerat că aceștia ar fi încercat să formeze un cuplu.

În cadrul emisiunii Survivor ExtraShow, Andreea Tonciu și Xonia au fost puse față în față pentru a spune tot adevărul despre ce s-a întâmplat în competiție.

Survivor 2022. Andreea Tonciu: „Dacă vă combinați, eu vă cunun”

„Pe Xonia nu o condamn cu TJ Miles, nu are iubit, nu are pe nimeni. De la filmările promo-ului am zis, bă, eu sunt nașa voastră, ei nașa, nașa, dacă voi vă combinați, eu vă cunun. . (...) În fiecare seară mă simțeam ca la masaj erotic. Xonia se urca călare pe TJ și îl masa. Dar nu pot să spun cum îl masa! Începea așa tare și termina mai pe jos! (...) Laura Giurcanu e de condamnat! (...) Dacă rămânea Xonia, sută la sută se întâmpla ceva între ei. Dacă rămânea Xonia, se întorcea cu burta la gură. Ceea ce e foarte frumos!”, a spus Andreea Tonciu la emisiunea „La Măruță”.

Ulterior, Xonia i-a dat replica și a mărturisit că nu a fost nimic între ea și TJ Miles.

„Mi-a plăcut că l-a numit masaj erotic; a omis să spună că după ce l-am "călărit" pe TJ, mi-a cerut și Andreea, dar apoi a vrut și Roxana, nu a apucat. (...) Nu a fost mai mult între mine și TJ, dacă era, ziceam, sunt asumată, poate a pornit de la faptul că am dormit lângă TJ și mai nou Otilia doarme în brațle lui TJ”, a spus Xonia.