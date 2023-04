De la 20:30, 12 concurenți vor oferi momente de neuitat în prima semifinală live Românii au talent!

Pentru 24 dintre ei încep emoțiile etapelor live. În această seară, 12 dintre aceștia își vor da testul în fața celor de acasă, în prima semifinală live a sezonului.

Dintre cei 12, doar 5 se vor califica direct în marea finală de pe 12 mai. Acestora li se vor alătura alți 5 săptămâna viitoare, dar și un alt concurent care va primi wild card de la cei patru jurați la finalul celei de-a doua semifinale. Astfel, 11 curajoși vor da lupta pentru premiul cel mare, de 120.000 de euro într-un show de neratat.

În această seară, românii își pot vota favoriții prin SMS la numărul 1444 (tarif 0.48 euro, TVA inclus, valabil în rețelele Telekom, Orange, Vodafone și Digi Mobil), după START VOT, folosind codurile care vor fi afișate pe ecran în timpul emisiunii. Sms-urile pot fi trimise doar pe teritoriul României, acest serviciu nu este disponibil în afara țării. Totodată, telespectatorii vor putea vota și online pe romaniiautalent.protv.ro.

Se anunță a fi o seară de neuitat, începând cu ora 20:30, live pe PRO TV! Curajoșii serii sunt: Albert Gugulan, Amira Olosutean, Andrei Gîrjob, Bad Salsa, Bianca Avram, Florin Zgăvârdici, Gabriel Mardale, Monique Family, Oleg Spînu, Rareș Prisacaru, Sânziana Iani și Mihai Adrian și Teodora Vasilichi.

Un moment special va fi oferit de Darius Mabda, câștigătorul sezonului trecut, dar și cel care anul acesta a reprezentat România la America’s got talent: All stars. Înainte să revină pe scena care l-a făcut cunoscut, acesta a spus: ”Emoție și totuși o reală bucurie. Acestea sunt cele două sentimente pe care le-am avut când am pășit încă o dată în studiouri pentru repetiții. Abia aștept seara semifinalei pentru a fi iar aproape de jurați, prezentatori și toți cei de acasă”.

Ediția Românii au talent din această seară poate fi urmărită live pe PRO TV și VOYO!

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 28-04-2023 10:22