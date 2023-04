Ana Maria Mărgean aduce Magia din culise pe conturile de social media Românii au talent

Începând de vineri, de la 20:30, la Românii au talent începe prima semifinală a sezonului #13magic! Sute de concurenți au urcat pe scenă și au oferit momente de neuitat cu un singur gând: să demonstreze că merită să fie remarcați și să strălucească în fața telespectatorilor. 24 dintre aceștia continuă drumul spre marele premiu, de 120.000 de euro.

Până la prima semifinală, primii 12 concurenți au început deja să se pregătească pentru a oferi prestații de senzație. Munca este în toi, iar toți cei de acasă sunt curioși să vadă cum decurg aceste zile pentru ei. Începând de astăzi, în fiecare miercuri, pe conturile de Instagram și Tik Tok ale show-ului, Ana Maria Mărgean va aduce imagini în exlusivitate și va prezenta Magia din culise.

Ana Maria este câștigătoarea sezonului 11 Românii au talent și cea care în acest an a impresionat întreaga lume cu prestația ei de neuitat de la America’s got talent: All stars, unde a ajuns până în marea finală. Tânăra se va întoarce în culisele în care s-a pregătit și a repetat până la momentul în care a câștigat marele premiu în urmă cu doar 2 ani.

”Extrem de bucuroasă să revin în echipa Românii au talent, să cunosc personal semifinaliștii, să interacționez cu ei când se pregătesc. Recent am fost implicată în mai multe proiecte, pe diverse scene, am fost și în SUA unde am cunoscut membrii fondatori ai acestul show de talente internațional. Și acolo și aici m-am simțit ca într-o mare familie, iar această colaborare mă bucură extraordinar și sper să reușesc să transmit și concurenților energia pozitivă și bucuria pe care eu o simt făcând parte din acest proiect minunat”, declară Ana Maria Mărgean, încântată să revină pe platourile de filmare ale show-ului în care s-a făcut cunoscută în întreaga țară.

Alături de ea, în fiecare miercuri, se va afla și Bogdan Bolohan, coregraful emisiunii, care în timp ce îi va pregăti pe concurenți pentru show-ul live, va aduce și imagini nemaivăzute pe pagina de Tik Tok!

Concurenții sunt gata, să înceapă aplauzele! Nu ratați ultima ediție de preselecții a sezonului #13magic, Românii au talent, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită în avans pe VOYO!

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 26-04-2023 10:26