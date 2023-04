Gabriel Mardale i-a eclipsat pe jurați cu interpretarea piesei "Speechless", în prima semifinală Românii au talent 2023

Puștiul de 16 ani care i-a impresionat pe jurați la preselecții cu piesa "My Heart Will Go On", Gabriel Mardale, a avut o nouă interpretare remarcabilă în prima semifinală Românii au talent 2023.