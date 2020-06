Raportorul Digital News Report pentru România: "Se vede că brand-ul PRO TV domină topul"

Postul de televiziune PRO TV și site-ul știrileprotv.ro s-au clasat pe primul loc în topul preferințelor românilor, potrivit Digital News Report.

Cu această ocazie, prof. univ. dr. Raluca-Nicoleta Radu, raportor al Digital News Report pentru România și profesor în cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, a explicat în cadrul unui interviu ce reprezintă acest studiu și cum a fost realizat.

"Este cel mai mare studiu multianual pe audiențele digitale, este coordonat de institutul Reuters de la Universitatea din Oxford, iar în România partenerul pentru institutul Reuters este Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității București. Anul acesta au fost incluse 40 de pieţe de media de pe toate continentele lumii. Este un studiu care se face online, este folosit un eşantion reprezentativ pentru fiecare, anul acesta sunt 40 de ţări, şi în România a fost folosit un astfel de eşantion, 2017 persoane, cu o marjă de eroare de 2,18, o marjă destul de bună, ca să ne dăm seama care este atitudinea publicurilor digitale faţă de mass-media din România", a explicat Raluca Radu.

Ea a explicat că interesul pentru mass-media este influenţat de ce se întâmplă în plan naţional într-o anumită țară, aici sunt incluse turbulențele la nivel politic sau crizele.

"În România, 2019 nu a fost un an extraordinar de turbulent şi atunci ce am putut remarca este că încrederea în ştirile pe care oamenii le consumă creşte uşor şi se vede că brandul de media PRO TV este cel care domină topul şi în online şi în offline. Anul acesta PRO TV a primit încrederea a 3/4 români, ceea ce este foarte bine pentru un brand de media.(...) PRO TV s-a dezvoltat pentru că are o zonă de ştiri de foarte bună calitate, mă gândesc aici la 'România, te Iubesc', pe care a menţinut-o ani de zile şi cred că o parte din încrederea pe care publicul o are în PRO TV se datorează acestei zone de mare calitate" a mai adăugat raportorul Digital News Report.

În încheiere, Raluca Radu a explicat că în timpul pandemiei au dispărut de pe piață foarte multe venituri din publicitate și că redacțiile sunt obligate să obțină surse de venit, iar o variantă de a face acest lucru este să explice că știrile bune trebuie să fie susținute financiar.

