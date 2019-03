Proiect ambițios produs de Netflix în decursul a 4 ani de o echipă de 600 de oameni

Cunoscutul naturalist britanic David Attenborough asigură "vocea" unui documentar ambițios, menit să tragă un semnal de alarmă în legătură cu protejarea ecosistemelor planetei.

Documentarul "Our Planet", în 8 părți, a fost produs în decursul a 4 ani, de o echipa de 600 de oameni. Printre vedetele care au participat la proiect se numără actrițele Penelope Cruz și Salma Hayek.

Cele două au "împrumutat" vocile pentru variantele care se vor difuza în Spania, respectiv America Latină.

Sir David Attenborough, un faimos realizator de emisiuni de la televiziunea britanică, și activist înfocat pentru protejarea planetei, este naratorul acestei producțIi spectaculoase.

Documentarul în 8 părți, produs de Netflix, a fost filmat în peste 50 de țări, de o echipa de 600 de oameni. Printre ei, cameramani faimoși, specializați în filmări în sălbăticie, cercetători și oameni de știință. Incursiunea realizatorilor în misterele lumii naturale este impresionată, atât prin amploare, cât și prin mijloacele tehnice folosite. Echipele de filmare au utilizat tehnologia 4K și, în unele cazuri, au petrecut 6-7 săptămâni pe teren pentru 2-3 minute de imagini.

Citește și iLikeIT. Care este cel mai bun abonament pentru filme şi seriale online

Alastair Fothergill, producător executiv: Avem niște imagini extraordinate cu tigri siberieni. Au mai rămas doar 600 în sălbăticie și cred cred că acestea sunt primele imagini de aproape. Am avut doi cameramani pe care i-am pus în niște ascunzători speciale, nu unele la care se poate aunge ușor, pentru că trigrii ar fi putut să îi mănânce, ci într-unele făcute din lemn foarte dur. I-am încuiat acolo 6 săptămâni , asigurându-le toate cele necesare într-o ascunzătoare în care stai 6 săptămâni. Niciunul n-a reușit să filmeze un cadru. Oricum, am avut și 40 de camere controlate de la distanță, plasate acolo timp de doi ani. Din ce au filmat , am folosit cam 10 cadre fantastice.

Filmările spectaculoase ne introduc în habitatele viețuitoarelor de pe planetă, din sălbăticia arctică și oceanele adânci, până la peisajele aride ale Africii și junglele luxuriante ale Americii de Sud.

Întrebați despre imaginile care le-au lăsat cea mai puternică impresie, realizatorii nu stau prea mult pe gânduri și trag un semnal de alarmă în legătură cu efectele încălzirii globale.

David Attenborough: “Secvența care m-a afectat mult, la fel că toate din acea zonă, a fost cu un ghețar în Alaska.”

Momentul a fost filmat din elicopter, pentru că orice echipă care s-ar fi aventurat cu barcă în apropierea colosului, ar fi fost în pericol de moarte.

Alastair Fothergill, producător: “Este o imagine foarte dramatică și, dacă vrei să vezi încălzirea globală în acțiune, acela este locul potrivit.”

Documentarul are și o parte extrem de practică - le oferă privitorilor și sfaturi practice prin care pot contribui la protejarea naturii. Producția are premieră la începutul lui aprilie.