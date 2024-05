Program special de Paște la PRO TV. Top Gun: Maverick, Slujba de Înviere și penultimul episod din Clanul

În Vinerea Mare, celebrăm marea sărbătoare a luminii și îmbrățișăm umanitatea în toată splendoarea sa. Dăruitorii stării de bine vor urca pe cea mai importantă scenă a țării, cea de la Românii au talent! Într-o țară cu tradiții unice, cu fiecare moment fenomen, talentul ne cheamă să-l recunoaștem. Oamenii bucurie vor oferi un spectacol de neuitat într-o nouă ediție din sezonul #14fenomen, Românii au talent.

Filmul PRO a pregătit o serie de producții care să înglobeze prefeințele cinefililor. În fiecare noapte, de miercuri până sâmbătă, cei de acasă pot urmări fiecare parte din producția Iisus din Nazareth (Jesus of Nazareth), despre viața lui Iisus Hristos, de la naștere până la răstignire. În weekend, cei de acasă se pot bucura de premiere și producții de succes, precum animația Hai să cântăm din nou! (Sing 2), Familie de-a gata (Instant Family), Peter iepurașul (Peter rabbit), Clifford: Marele câine roși (Clifford the Big Red Dog), A doua șansă (Second Act) și Percy Jackson și Olimpienii: Hoțul fulgerului (Percy Jackson & The Olympians). Duminică, de la ora 20:00, iubitorii de acțiune pot vedea, în premieră la PRO TV, filmul Top Gun: Maverick care îl are, în rolul principal, pe Tom Cruise, iar seara primei zile de Paște se va încheia cu producția Exodus: Zei și regi (Exodus: Gods And Kings.

Sâmbătă noapte, Alex Dima va transmite, cu emoție, Slujba de Înviere LIVE, de la Mănăstirea Antim, din București, iar duminică, de la 18:00, ne va prezenta o ediție specială România, te iubesc! despre acele persoane care dăruiesc necondiționat și îi ajută pe ceilalți să fie mai buni. Alex a ajuns în Transilvania și Maramureș, unde a întâlnit oameni care sunt Lumina.

​În zilele de sărbătoare, telespectatorii își pot lua cele mai obiective și actuale informații de la Știrile PRO TV, duminică și luni, dimineața, de la ora 7:00 și seara, de la ora 19:00.

Luni, 06 mai, de la ora 20:30, CLANUL vine cu penultimul episod: Păcatul mărturisit! -care va face lumină și va aduce noi răsturnări de situație, iar fiecare personaj trebuie să dea socoteală pentru acțiunile sale. Nu ratați ultimele file din cel mai urmărit serial românesc de acțiune, unde vom afla dacă va reuși Tătuțu să se salveze și cum se va încheia povestea dintre cei doi frați.

